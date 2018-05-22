Слушатели Военной академии приступили к практике на Северном флоте

22 Мая 2018 года, 15:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте (СФ). Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ будут изучать боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Практические ежегодные занятия слушателей ВАГШ начались со встречи с объединённым стратегическим командованием Северного флота. В ходе встречи были произведены доклады об организационно-штатной структуре Северного флота, о развитии военной инфраструктуры в Арктике. Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ.

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ, а также на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Планом практических занятий также предусмотрен выход слушателей академии в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов». В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомятся с элементами развертывания сил флота, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава. Также будут выполнены ряд боевых упражнений с применением практического вооружения – ракетные, артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы.

Практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.