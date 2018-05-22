В кировской администрации прошла встреча с приёмными семьями

22 Мая 2018 года, 14:47

КИРОВСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Зал заседаний администрации Кировска, где проходят серьезные мероприятия, на время стал театральной площадкой и кинозалом. Здесь состоялась встреча с участниками фестиваля замещающих семей, который недавно прошёл в ГАУДО «Лапландия» в Мурманске.

Среди участников встречи присутствовали семьи, которые в Кировске стали уже легендами. Тамара Космачёва, которая воспитывает 9 детей, была первым приемным родителем в городе. Видео-работа вошла в тройку лучших в своей номинации.

«Ежегодно наши семьи принимают активное участие в конкурсах Фестиваля, но, что отрадно, в этом году у нас три «бронзы». Это очень достойный результат! Но мы все равно стремимся к «золоту», и я думаю, что в следующем году другие семьи к нам подключатся», - сказала руководитель Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в городе Кировск Алла Александрова.

На встрече звучали теплые слова, воспоминания и самое приятное – вручение заслуженных наград и благодарностей от администрации города Кировск. Награды получили не только мамы, но и сами дети. Маленькая Маша читала на Фестивале большое произведение «Мойдодыр» и получила специальный приз. А юный Роман проникновенно исполнил песню «Вершина» Владимира Высоцкого.

Семья Аллы Александровой получила диплом за третье место в номинации «Разговорный жанр» на конкурсе художественного творчества замещающих семей «Семья талантами богата». Тамара Космачёва - диплом за третье место за видеорепортаж в творческом конкурсе замещающих семей «Семья – основа державы». Семья Виктории Сидоренко заняла третье место в номинации «Инструментальное исполнительство» в конкурсе художественного творчества «Семья талантами богата». Семья Августы Анисимовой была отмечена специальным призом в номинация «Разговорный жанр» конкурса «Семья талантами богата». Ванда Стариченко, Ольга Панина и Ирина Очина были отмечены сертификатами участников.