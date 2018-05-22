На месте географического центра Мурманской области установят знак

ЛОВОЗЕРО/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В Ловозеро установят знак, обозначающий географический центр Мурманской области. Специалисты-картографы Мурманского областного отделения Русского географического общества с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра. Проблему определения цнентра региона обозначил ученик кировской школы №5 Роман Иванов. Своё исследование он направил в региональное отделение РГО, которое и провело научно обоснованные работы
«Теперь местоположение географического центра Мурманской области известно. Это точка в селе Ловозеро с географическими координатами 68º 00' 15" с.ш. 35º 00' 35" в.д.», - сообщили в пресс-службе областной администрации.
Установка временного знака состоится 26 мая. Постоянный знак будет установлен летом. Дизайн знака разработала мурманская художница Екатерина Гончарова.