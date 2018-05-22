Оптовые цены на рыбу в СЗФО стабильны

22 Мая 2018 года, 16:03

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — Цены на рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка в Северо-Западном федеральном округе за минувшую неделю практически не изменились. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, по состоянию на 20 мая, пикша и треска атлантическая, как и неделю ранее, продаются на оптовом рынке по 158 и 223 рублей за килограмм. Скумбрия осталась по цене 95 рублей за килограмм. Стоимость сельди не меняется с начала года и составляет 63 рубля за килограмм.

Стабильность цен обусловлена сбалансированностью спроса и предложения, отмечают в ведомстве.