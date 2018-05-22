Пропавшая Валерия Бугрименко могла уехать в Украину

22 Мая 2018 года, 16:41

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Уже несколько дней полиция ищет 15-летнюю школьницу Валерию Бугрименко-Ганцеву. На связь с родственниками девочка не выходила с 17 мая.

Поисковый отряд «МурманСпас» разместил пост о том, что Валерия могла уехать в Украину. В связи с этим на странице опубликована просьба к водителям обратить внимание на голосующих подростков по трассе с Мурманска. Девочка может передвигаться предположительно в сторону Ростовской области или в сторону восточной Украины.

Сегодня «Би-порт» сообщал о подозрениях следователей об убийстве ребёнка. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.