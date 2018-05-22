Андрей Ефремов приступил к исполнению обязанностей главы Следственного комитета по Мурманской области

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — Полковник юстиции Андрей Ефремов приступил к исполнению обязанностей руководителя Следственного комитета по Мурманской области. Заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета России полковник юстиции Сергей Горяйнов представил его коллективу. Ефремов был официально назначен на пост главы управления 2 мая указом президента РФ.
Сергей Горяйнов отметил профессиональные качества Андрея Ефремова, а также выразил уверенность, что под его руководством коллектив управления добьется высоких показателей в служебной деятельности.