В России разрабатывают необитаемые подводные аппараты для гражданских задач в Арктике

22 Мая 2018 года, 19:02

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В России ведётся разработка автономных необитаемых подводных аппаратов, которые будут заниматься исследовательскими работами на шельфе Северного Ледовитого океана. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Они будут искать залежи нефти и газа, составлять карты дна, необходимые для строительства инженерных сооружений добычи и транспортировки углеводородов. Эти аппараты смогут бесконтактно обмениваться информацией и проходить подзарядку», - сказал Рахманов.

Кроме того, сегодня в стране разрабатываются автономные боевые комплексы. По словам президента ОСК, СПМБМ «Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин» ведут работы по проектированию систем, обеспеченных собственной автономной энергетической установкой, имеющих встроенную систему ориентации и управления. Подобные системы - одна из ключевых тенденций развития вооруженных сил любой страны мира.

«Рассказывать об этом подробно я, по понятным причинам, не могу, однако уверяю вас: нам есть что предложить. И, кстати, у нас не менее активно развиваются гражданские проекты в этой области», - подчеркнул Алексей Рахманов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков