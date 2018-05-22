В Салехарде проходит Всероссийский Съезд молодёжных правительств

22 Мая 2018 года, 17:07

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – С 21 по 24 мая в Салехарде проходит X юбилейный Всероссийский Съезд молодёжных правительств. Участниками съезда стали 150 представителей молодёжных совещательных органов из 57 субъектов России. Мурманскую область на съезде представляют Анастасия Астафьева, член Молодёжного совета при администрации муниципального образования Кандалакшский район, и Никита Васильев, представитель Молодежного совета города Апатиты.

Целью проведения съезда является развитие государственной системы социализации и самореализации молодёжи, повышение эффективности работы молодёжных совещательных структур при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Организаторы съезда – правительство Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Ассоциацией молодёжных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В рамках съезда состоится подведение итогов рейтинговой оценки деятельности молодёжных правительств субъектов России за 2017 год. Также пройдёт отчётно-выборная конференция Ассоциации молодёжных правительств. На ней состоятся выборы председателя ассоциации и координаторов федеральных округов.

Образовательный блок съезда пройдёт по четырём модулям, тренерами на которых выступят эксперты федерального и международного уровней: «Управление проектами в государственном секторе», «Персональный брендинг», «Гибкие технологии управления: вовлечение местных сообществ», «Подготовка общественных выступлений: эффективные коммуникации».