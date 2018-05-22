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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

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Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » В Салехарде проходит Всероссийский Съезд молодёжных правительств
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 17:07

В Салехарде проходит Всероссийский Съезд молодёжных правительств


РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – С 21 по 24 мая в Салехарде проходит X юбилейный Всероссийский Съезд молодёжных правительств. Участниками съезда стали 150 представителей молодёжных совещательных органов из 57 субъектов России. Мурманскую область на съезде представляют Анастасия Астафьева, член Молодёжного совета при администрации муниципального образования Кандалакшский район, и Никита Васильев, представитель Молодежного совета города Апатиты.

Целью проведения съезда является развитие государственной системы социализации и самореализации молодёжи, повышение эффективности работы молодёжных совещательных структур при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Организаторы съезда – правительство Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Ассоциацией молодёжных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В рамках съезда состоится подведение итогов рейтинговой оценки деятельности молодёжных правительств субъектов России за 2017 год. Также пройдёт отчётно-выборная конференция Ассоциации молодёжных правительств. На ней состоятся выборы председателя ассоциации и координаторов федеральных округов.

Образовательный блок съезда пройдёт по четырём модулям, тренерами на которых выступят эксперты федерального и международного уровней: «Управление проектами в государственном секторе», «Персональный брендинг», «Гибкие технологии управления: вовлечение местных сообществ», «Подготовка общественных выступлений: эффективные коммуникации».

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