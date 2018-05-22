Дарья Старикова скончалась в Москве

22 Мая 2018 года, 18:53

МОСКВА/ 22 мая/БИ-ПОРТ – Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая пожаловалась президенту Владимир Путину на недоступность медицины в Мурманской области, скончалась в Москве от рака. В группе «Вконтакте», посвящённой ситуации с Дарьей, подтвердили гибель девушки.

Дарья Старикова в рамках «прямой линии» с Владимиром Путиным рассказала, что из-за неправильной постановки диагноза у неё поздно выявили раковое заболевание. В последующем северянка была госпитализирована в Москву в институт онкологии им. Герцена, где и проходила лечение до настоящего времени.