Семье Дарьи Стариковой будет оказана помощь

23 Мая 2018 года, 09:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Посильную помощь семье погибшей Дарьи Стариковой окажут региональные и муниципальные власти, а также АО «Апатит». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выражает соболезнования в связи с гибелью Дарьи Стариковой. Поддержку и помощь её семье совместно окажут правительство Мурманской области, администрация Апатитов и градообразующее предприятие», - сказал собеседник агентства.

Дочери Стариковой будет назначена пенсия по потере кормильца, министерством социального развития Мурманской области эта сумма будет доведена до величины 12500 рублей.

Жительница Апатитов Дарья Старикова скончалась в Москве 21 мая. В столице девушка проходила лечение от рака на последней стадии. Туда её госпитализировали после звонка на «прямую линию» президента Владимира Путина. Она рассказала об удручающем состоянии медицины в регионе, а также о том, что врачи «проморгали» её заболевание и лечили от остеохондроза.