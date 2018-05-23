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23 Мая 2018 года, 09:24

Семье Дарьи Стариковой будет оказана помощь


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Посильную помощь семье погибшей Дарьи Стариковой окажут региональные и муниципальные власти, а также АО «Апатит». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выражает соболезнования в связи с гибелью Дарьи Стариковой. Поддержку и помощь её семье совместно окажут правительство Мурманской области, администрация Апатитов и градообразующее предприятие», - сказал собеседник агентства.

Дочери Стариковой будет назначена пенсия по потере кормильца, министерством социального развития Мурманской области эта сумма будет доведена до величины 12500 рублей.

Жительница Апатитов Дарья Старикова скончалась в Москве 21 мая. В столице девушка проходила лечение от рака на последней стадии. Туда её госпитализировали после звонка на «прямую линию» президента Владимира Путина. Она рассказала об удручающем состоянии медицины в регионе, а также о том, что врачи «проморгали» её заболевание и лечили от остеохондроза.

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  • А губерматрь теперь все родственникам умерших будет выражать соболезнования?)))
  • я
    Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года установлена Постановлением Правительства Москвы № 176-ПП от 13 марта 2018 года: На душу населения 15397 руб./мес. 12500 как плевок в лицо
  • RF
    Сильная женщина и мать. Царствие ей небесное. Очень жаль...
  • В прямом телеэфире 56 000 жителям Апатитов на мольбу Даши Стариковой о недостроенном хирургическом комплексе и разрушающейся городской больнице и ставшей условно доступной медицине в городе: "..либо эту достроим, либо новую..." (с) Гарант конституционных прав граждан РФ В.В. Путин. Жителям города о судьбе хирургического комплекса " ...снесу его, и рука даже не дрогнет..." (с) заезжий из норильского Талнаха, гастролирующий сити-менеджер, ныне здравствующий Глава Администрации В.А. Бова.
  • В нашем регионе 11400 прожиточный , а пенсию по потере кормильца получаю на ребенка 8300, ТАК ЧТО НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО
  • причем тут Правительство Москвы.
 
 
 
 
 
 
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