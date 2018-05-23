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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Паркующиеся на газонах мурманчане мешают уборке территорий
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 10:04

Паркующиеся на газонах мурманчане мешают уборке территорий


МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – За порядком на улицах Мурманска круглосуточно следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Дорожные рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме.

С наступлением весенне-летнего периода ведется ремонт ограждений, обновление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев, высадка цветов. Ежедневно во всех районах города работает по несколько бригад. Численность сотрудников варьируется, в зависимости от сложности и протяженности участка.

«К сожалению, некоторые мурманчане оставляют свой личный автотранспорт на зеленых зонах. Это не только является нарушением правил благоустройства, но и создает серьезные помехи при уборке территории», – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Недавно предприятие получило одиннадцать фронтальных погрузчиков. В скором времени в Мурманск прибудет еще девять единиц техники. После оформления всех необходимых документов машины выйдут на улицы заполярной столицы. Вся техника в парке Управления дорожного хозяйства является универсальной и легко переоборудуется для работы в различных погодных условиях.

АГМ

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  • 1
    Штрафы быстро прививают культуру парковки.
  • так штрафы есть. это дпс работать не хочет
  • Сначала парковки надо сделать, а потом уже штрафовать. С постройкой заборов просто задолбали. как в той песне: "А если хочешь на земле оставить память о себе, тогда построй ещё один забор!" Кто открыл заборостроительную фабрику?
  • За парковку на газонах штраф выписывает не ДПС, а административная комиссия округа в компании с участковым.
 
 
 
 
 
 
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