Паркующиеся на газонах мурманчане мешают уборке территорий

23 Мая 2018 года, 10:04

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – За порядком на улицах Мурманска круглосуточно следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Дорожные рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме.

С наступлением весенне-летнего периода ведется ремонт ограждений, обновление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев, высадка цветов. Ежедневно во всех районах города работает по несколько бригад. Численность сотрудников варьируется, в зависимости от сложности и протяженности участка.

«К сожалению, некоторые мурманчане оставляют свой личный автотранспорт на зеленых зонах. Это не только является нарушением правил благоустройства, но и создает серьезные помехи при уборке территории», – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Недавно предприятие получило одиннадцать фронтальных погрузчиков. В скором времени в Мурманск прибудет еще девять единиц техники. После оформления всех необходимых документов машины выйдут на улицы заполярной столицы. Вся техника в парке Управления дорожного хозяйства является универсальной и легко переоборудуется для работы в различных погодных условиях.

АГМ