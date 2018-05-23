В Мурманске обсудили вопросы вторичного использования стекла, пластика и автомобильных покрышек

23 Мая 2018 года, 10:16

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялось совещание с участием общественников, властей и предприятий-переработчиков отходов по вопросам вторичного использования отходов. Как выяснилось, единственный мусор, с которым в регионе не возникает проблем, это различные металлы. А вот с пластмассой, стеклом и макулатурой проблемы имеются. Большую часть такого мусора не получается использовать повторно.

Основная сложность рынка вторсырья заключается в том, что мусор не сортируется на начальном этапе утилизации. Например, разноцветный пластик. Мало собрать его весь в одном контейнере. Предприятиям он был бы нужен разложенный по цветам, синий – к синему, белый – к белому.

Обсуждая вторичное использование стекла, один из участников совещания предложил бизнес-идею: собранную стеклотару перемалывать и помещать в бетономешалку вместе с водой и песком. В дальнейшем использовать полученную массу в благоустройстве территорий.

«Возможно, это предложение может даже заинтересовать муниципалитет, - предположил директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Александр Глазов. - Если пробить вопрос со СНиПом и получать из этого стекла строительный материал, будет хорошо»,

На совещании речь также зашла о вариантах использования покрышек. Их также можно превращать в крошку и покрывать детские площадки и стадионы. Или, например, собирать покрышки в одном месте, а те, кому они действительно нужны, будут вывозить их за свой счет.