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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области изменится расписание движения пригородных поездов
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 10:51

В Мурманской области изменится расписание движения пригородных поездов


МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Расписание движения ряда пригородных в Республике Карелия и Мурманской области изменится с 4 по 14 июня. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Изменения связаны с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры.

Так изменяется расписание движения поездов:

№ 6673 (4, 6, 8, 10, 12, 14 июня 2018 года) Кандалакша ( 17:50) – Лоухи (22:04);

№ 6674 (4, 6, 8, 10, 12, 14 июня 2018 года) Лоухи (06:56) – Кандалакша (11:06);

№ 6342 (4, 8, 10 июня 2018 года) Кандалакша (11:36) – Апатиты-1 (13:30);

№ 6621 (4, 6, 8, 14 июня 2018 года) Лоухи (17:58) – Кемь (21:20);

№ 6622 (4, 6, 8, 14 июня 2018 года) Кемь (09:15) – Лоухи (12:45).

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