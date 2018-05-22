В Баренцевом море началось учение разнородных сил Северного флота

23 Мая 2018 года, 11:07

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — В Баренцевом море начались учения разнородных сил Северного флота. В ежегодных практических занятиях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

«Слушателям Военной академии будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море», - говорится в сообщении.

Учения будут состоять из четырех основных эпизодов: обеспечения охраны водного района развертывания ударных сил; поиска и атаки подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией; организации противовоздушной обороны сил флота в море с отражением ударов средств воздушного нападения противника и спасения личного состава, терпящего бедствие в море.

На этапе развертывания ударных сил, корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Котельнич» и «Коломна» обеспечит выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в стоставе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».

В ходе второго эпизода корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ выполнят поиск и уничтожение подводной лодки.

На третьем этапе экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням.

В заключении учений предусмотрен показ элементов спасения условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного буксира судна СБ-100 и водолазного катера «Иван Швец» во взаимодействии с поисково-спасательным корабельным вертолётом Ка-27ПС.

Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.