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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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23 Мая 2018 года, 11:18

Дарью Старикову похоронят в Апатитах


АПАТИТЫ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Тело Дарьи Стариковой доставят в Апатиты для захоронения. Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова. В настоящее время идёт оформление места на кладбище.

Жительница Апатитов Дарья Старикова скончалась в Москве 21 мая. В столице девушка проходила лечение от рака на последней стадии. Туда её госпитализировали после звонка на «прямую линию» президента Владимира Путина. Она рассказала об удручающем состоянии медицины в регионе, а также о том, что врачи «проморгали» её заболевание и лечили от остеохондроза.

В течение года московские врачи боролись за жизнь Дарьи. Но болезнь оказалсь сильнее.

«Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — сообщили в Минздраве России.

Сейчас помощь семьи Стариковой оказывают региональные и муниципальные власти, а также градообразующее предприятие АО «Апатит». Оставшаяся без матери дочь будет получать пенсию по потере кормильца, а опекунство над ней уже оформлено на тётю Дарьи. Министерство социального развития будет производить выплаты к пенсии до величины прожиточного минимума. Впрочем, это всего 12,5 тысяч рублей.

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Безобразие!" ["date"]=> string(19) "2018-05-23 13:08:10" ["autor"]=> string(10) "Мария" ["email"]=> string(22) "tkacheva.nel@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.107.59" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77005309" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "42383" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215061.html" ["comment"]=> string(117) "Не наезжайте на него. Похоже, это дислексия, а не безграмотность." ["date"]=> string(19) "2018-05-23 13:12:38" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77005374" } }
  • Жаль девушку :-(
  • Жалко ребенка, и тетю, остались без средств
  • Жаль,очень жаль Дарью.Ребёнок остался без мамы.
  • вот геные нового поколения лекарства вот птуин сам лечиится иностарнными лекарствами и стобы добу сказал чтоы ее чисто рускими и модет и сплси бы если лечиои ли бы амеркиансми дорогими попросиои же теб помошщь мог бы вс еоси силы не а нее сптси ка то что нельящ геные етсь в амрпир уотпраивтаь чтоыб елчили ведь дваорцы яхты у медведва и всех втоихбартков ты быы мог спстис еенет ты же ка немцеов гоариало когад речь идеть когкто спатси риетигни человек жетсоки холодным средлцев думающи лишь о своеи выгоед люди скот дял тебя а ткто даже мясо не ешьтсь чтоыб зла не делать соболезную женщине и путину что он такои гнилодушины и хитры полды надеюсь мы врсси сощздадлим демократию америкнскую и будет не рф а рд и амеркиансик мир тогда вс ебудет зхорошо всм еопмомгть и да со всем руганьем извиниет но люди должны занть извинет соболезную девочке анврено маму терять ватком вощарсте та кбоьно пмогмиет кто рялром еи
  • Девушку очень жалко,такая молодая,но к чему столько внимания её смерти,это её не вернёт.
  • не без средсвт а без близкого человека вспомниет сбея ну елис вы были из хоршеи семьи теретяь маму в атокм возарсте неоктырлюди во ззврсолом вощарсте теряя маму станвоятсья психами вот хорошо елси птуин удочерить ее
  • у птуинк амног метс адоме дворце вот пускиа удочерить детеи из дедломов инвалидов штук 300 и заботитсья
  • соболезную
  • помолимся за ее душу все кто счистате мои коемныт помолитеьс вс езанене что еи легче на то свте враи попасть
  • в доброту
  • дорота
  • пускаи ее душа варю будет вечно пребывать
  • Когда наконец наши врачи будут относиться серьезно к своей работе .Еще зарплату требуют достойную хрен им эта бездарщина найдет как на ободрать .Девчонку жалко сил нет
  • Научитесь писать грамотно, что это такое? Безобразие!
  • Не наезжайте на него. Похоже, это дислексия, а не безграмотность.
 
 
 
 
 
 
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