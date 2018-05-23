Дарью Старикову похоронят в Апатитах

23 Мая 2018 года, 11:18

АПАТИТЫ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Тело Дарьи Стариковой доставят в Апатиты для захоронения. Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова. В настоящее время идёт оформление места на кладбище.

Жительница Апатитов Дарья Старикова скончалась в Москве 21 мая. В столице девушка проходила лечение от рака на последней стадии. Туда её госпитализировали после звонка на «прямую линию» президента Владимира Путина. Она рассказала об удручающем состоянии медицины в регионе, а также о том, что врачи «проморгали» её заболевание и лечили от остеохондроза.

В течение года московские врачи боролись за жизнь Дарьи. Но болезнь оказалсь сильнее.

«Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — сообщили в Минздраве России.

Сейчас помощь семьи Стариковой оказывают региональные и муниципальные власти, а также градообразующее предприятие АО «Апатит». Оставшаяся без матери дочь будет получать пенсию по потере кормильца, а опекунство над ней уже оформлено на тётю Дарьи. Министерство социального развития будет производить выплаты к пенсии до величины прожиточного минимума. Впрочем, это всего 12,5 тысяч рублей.