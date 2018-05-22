Более 60 исков о нарушениях при обращении с отходами удовлетворено в Мурманской области за два года

23 Мая 2018 года, 12:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – С 2016 года по I квартал 2018 года прокурорами городов, округов, районов области, чтобы устранить нарушения требований законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в суды направлено 74 исковых заявления. Судами с участием прокурора 61 иск удовлетворён, производство по 13 искам прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.

В 2017 году прокуратурой Оленегорска в суд направлено исковое заявление к Администрации Оленегорска и МКУ «Управление городского хозяйства» оборудовать контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов. Решением суда иск прокурора удовлетворен.

В отчётный период 2018 года Мурманской прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о незаконном бездействии органа местного самоуправления. Заявление было направлено в суд из-за непринятия мер по разработке и согласованию с органами Роспотребнадзора по Мурманской области схемы очистки населённых пунктов. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

В Арбитражный суд Мурманской области за 2016 год – I квартал 2018 года прокуратурой области направлено три заявления о привлечении юридических лиц к административной ответственности. Решениями суда два юридических лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в общем размере 130 тысяч рублей. Третье юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Штрафы оплачены в полном объеме.

В 2016 г.- 2017 г. прокурорами городов, округов, районов области в суды общей юрисдикции по выявленным нарушениям законодательства в обозначенной сфере направлено шесть постановлений о возбуждении дел. Судами с участием прокурора рассмотрено шесть дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения два индивидуальных предпринимателя подвергнуты наказанию в виде административного приостановления деятельности на 30 суток, одно должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения и три виновных юридических лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей. Штрафы оплачены в полном объеме.

Работа, с целью устранения нарушений законодательства в обозначенной сфере, органами прокуратуры области будет продолжена.