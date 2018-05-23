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Сари
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23 Мая 2018 года, 13:00

Что происходит в Заозёрске?


ЗАОЗЁРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Вокруг кресла главы администрации ЗАТО Заозёрск разворачиваются настоящие баталии. Сначала занимавшему эту должность Валерий Урошлеву из-за неэффективной работы в отставку предложил уйти вице-губернатор Анатолий Векшин. Потом на дверь указал суд — контракт было велено расторгнуть в связи с неисполнением Урошлевым своих обязанностей. И вроде бы точку в деле можно было поставить, но хитрая многоходовочка и жонглирование людьми и должностями вновь привели сити-менеджера в «родное» кресло. Правда, уже с приставкой и.о.

Вчера, 22 мая, стало известно о попытке не согласных мириться с Валерием Урошлевым депутатов проникнуть в его кабинет пока тот отсутствовал в городе. Для оказания силовой поддержки были приглашены сотрудники частной охранной фирмы. Секретарь главы испугалась разворачивающегося у неё на глазах шоу и вызвала полицию. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

«Прибывшие полицейские обеспечили охрану общественного порядка. В происходящие в здании администрации события не вмешивались, поскольку не имеют соответствующих полномочий», - сказал собеседник агентства.

У самих депутатов имеется своя версия происходивших вчера событий. Глава муниципального образования Игорь Винокур уверен, что никакой конфликтной ситуации на самом деле не было. По его словам, вчера состоялось очередное совещание Совета депутатов ЗАТО Заозёрска. Валерий Урошлев также присутствовал на собрании. В ходе совещания он был снят с должности и назначен новый и. о. главы территориального образования. В тоже время, возвращение Валерия Урошлева в кресло сити-менеджера Винокур назвал следствием незаконных махинаций.

«То есть кресло главы, теперь называясь исполняющим обязанности, Урошлев занял путём незаконных действий», - сказал корреспонденту «Би-порта» Игорь Винокур.

В администрации ЗАТО отказались давать какие-либо комментарии.

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