Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой

23 Мая 2018 года, 13:44

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, конечно», - ответил Песков на вопрос о том, в курсе ли президент о смерти девушки.

Дарья Старикова в рамках «прямой линии» с Владимиром Путиным рассказала, что из-за неправильной постановки диагноза у неё поздно выявили раковое заболевание. Президента история девушки растрогала. Он признался, что похожий случай произошёл с его отцом, которого лечили от болей в спине. Когда они стали невыносимыми, будущий глава государства перевёл его в другую больницу.

«У него было всё тоже самое, что у тебя. Но уже тогда нашли средство достаточно эффективное. Он ушёл из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована. Ты надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны обращу на это внимание и на то, как можно помочь тебе лично», - сказал Владимир Путин во время «прямой линии».

Тогда президент пообещал самым внимательным образом посмотреть на ситуацию Дарьи. Однако уже на следующий день девушке стало плохо и её положили в больницу. А потом выяснилось, что на лечение Старикову готов принять институт онкологии имени Герцена. Почти год врачи сражались за жизнь апатитчанки, однако болезнь победила. 21 мая Дарьи Стариковой не стало. Девушку похоронят в Апатитах.