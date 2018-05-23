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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

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Марина Ковтун
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Главная » НОВОСТИ » Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 13:44

Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой


РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, конечно», - ответил Песков на вопрос о том, в курсе ли президент о смерти девушки.

Дарья Старикова в рамках «прямой линии» с Владимиром Путиным рассказала, что из-за неправильной постановки диагноза у неё поздно выявили раковое заболевание. Президента история девушки растрогала. Он признался, что похожий случай произошёл с его отцом, которого лечили от болей в спине. Когда они стали невыносимыми, будущий глава государства перевёл его в другую больницу.

«У него было всё тоже самое, что у тебя. Но уже тогда нашли средство достаточно эффективное. Он ушёл из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована. Ты надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны обращу на это внимание и на то, как можно помочь тебе лично», - сказал Владимир Путин во время «прямой линии».

Тогда президент пообещал самым внимательным образом посмотреть на ситуацию Дарьи. Однако уже на следующий день девушке стало плохо и её положили в больницу. А потом выяснилось, что на лечение Старикову готов принять институт онкологии имени Герцена. Почти год врачи сражались за жизнь апатитчанки, однако болезнь победила. 21 мая Дарьи Стариковой не стало. Девушку похоронят в Апатитах.

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["date"]=> string(19) "2018-05-23 16:22:49" ["autor"]=> string(14) "Наталья" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.98.41.164" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77009112" } [15]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "42426" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215071.html" ["comment"]=> string(53) "убрали что б не мутила воздух" ["date"]=> string(19) "2018-05-23 16:26:27" ["autor"]=> string(10) "алекс" ["email"]=> string(16) "aleks8920k@ya.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "188.170.73.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77009219" } [16]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "42427" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215071.html" ["comment"]=> string(58) "она-же не сразу стала четвертой." 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["date"]=> string(19) "2018-05-23 16:45:21" ["autor"]=> string(10) "Федор" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.176.202" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77009612" } }
  • Только Кобзона научились лечить от онкологии.
  • у кого бабло того и лечат
  • Мы все будем обращаться за помощью к Путину?
  • На фиг нам столько врачей, которые рубят бабло, В частных клиниках. Не пора ли вернуть дело ВРАЧЕЙ в производство
  • то что случилось с девушкой похоже на экономику России, президент в курсе, готов помочь, но факт остается фактом, а ведь Дарья это олицетворение молодежи России, пенсионный возраст поднимаем а до него ни доживаем.....
  • Как говорили на Руси царствие небесное девушке, не сомневаюсь, что врачи сделали все возможное.
  • да он за границей лечится..а у нас мало того,что медицина низкого качества,особенно в провинции,еще и клиники закрывают.. Скворцова так решила..ей плевать на людей,она как и Кобзон за границей вылечится )
  • Никому мы не нужны. Помёр Максим и х** с ним… :(
  • такова к сожалению наша действительность
  • Очень жаль девушку! :( Царствие небесное...
  • Даша царство тебе небесное! Очень жалко в таком юном возрасте покидать нас. Моя мама также умерла.
  • девушку жаль. но люди пургу не несите . онкология не грипп
  • Путин! Сделайте лекарство от рака!
  • а ничего, что у рака несколько стадий? У девушки, например, была 4 стадия, к сожалению, неизлечимая
  • Нужно всем чиновникам и членам их семей запретить лечиться заграницей, только тогда что-то сдвинется с места в отечественной медицине... А Дашу ОЧЕНЬ жалко, вчера увидела новость и до сих пор нахожусь в шоке... но хочется надеяться, что она своей жизнью и смертью сделала, на самом деле, очень много для всех нас... светлая память ей...
  • убрали что б не мутила воздух
  • она-же не сразу стала четвертой.
  • Так в Царствии небесном хуже или лучше?
  • В Апатитах главврач как работал так и работает ! Что изменилось...кто понес наказание за халатность ? ОЧЕНЬ жалко Дашу.
 
 
 
 
 
 
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