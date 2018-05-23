Особенности женского предпринимательства обсудили в Мурманске

23 Мая 2018 года, 14:17

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске проходит IV Конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Во многих городах Мурманской области созданы целые движение женского предпринимательства. По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, женское социальное предпринимательство сегодня — это мощная точка роста для малого и среднего бизнеса.

«И именно женщины являются движущей силой социального предпринимательства: образовательные проекты, и все, что связано с развитием детей, — в основном всем этим занимаются женщины».

Степень вовлечения предпринимателей некоммерческих организаций в систему предоставления социальных услуг в регионе неуклонно растет. Поэтому, одной из важнейших целей является поддержка социального предпринимательства в Мурманской области.

Однако, в предпринимательстве до сих пор остается такая проблема, как осуществление равноправия. Об этом говорила консул по экономическим связям Генерального консульства Королевства Норвегии Ина Нюгорд.

«Как привлекать женщину в трудовую деятельность, как обеспечивать равные права и избегать дискриминации? Эти вопросы актуальны, как в Норвегии, так и в России. Активная жизненная позиция женщин вносит огромные вклад в рост экономики и благосостояния Норвегии», - заявила консул. - Поэтому, равные возможности — это ключ к расширению глобальных вопросов».

Женское предпринимательство должно быть важно, как для общества, так и для самих женщин. В Норвегии предпринимательство учитывает семейные трудности женщин, а именно: доступность мест в детских садах, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а также право находиться дома с заболевшим ребенком. По мнению Ины Нюгорд, «мысль равноправия должна закладываться в раннем возрасте и сопровождать нас всю жизнь».