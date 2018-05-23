Атомный ледокол «Вайгач» вернётся в Мурманск в начале июля

23 Мая 2018 года, 14:34

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – 22 мая атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» успешно завершил проводку теплохода «Варзуга». Судно следовало из Мурманска в порт Сабетта. Переход из Карского моря, где его взял под проводку атомный ледокол «Таймыр», в пункт назначения занял четыре дня.

14 мая атомный ледокол «Таймыр» закончил работу в районе реки Енисей. Последним из порта Дудинка судно Росатомфлота вывело сухогруз «Арктика - 1». 19 мая в районе мыса Желания а/л «Таймыр» передал судно атомоходу «Ямал», который вывел «Арктику-1» за ледовую кромку.

В завершение работы на Енисее атомоход несколько раз прошел по течению реки для предотвращения образования ледовых заторов, которые могут привести к повышению уровня воды до опасных значений. Длина дополнительных ледовых каналов вверх от города Дудинка, до и вокруг островов Ситковских со взломом снежно-ледовой дороги, составила 80 километров.

«Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ежегодно просит нас проводить такие операции. Для ледоколов Росатомфлота - это стандартная работа. На борт садится специалист-гидролог и дает рекомендации: где, согласно расчетам, нужно проломить лед, чтобы предотвратить образование заторов. Операция занимает 2-3 вахты», – рассказал директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов.

Безопасную проводку танкеров в районе Обской губы обеспечивают два мелкосидящих атомохода Росатомфлота. В настоящее время атомоход «Вайгач» выводит на Западную кромку судно «ICE EAGLE» и готовится к проводке танкера «ICE CONDOR» к мысу Каменный.

В акватории Северного морского пути атомный ледокол «Таймыр» будет работать до августа, а затем вернется на базу ФГУП «Атомфлот» для прохождения планового ремонта. Заход в порт приписки Мурманск атомного ледокола «Вайгач» запланирован на начало июля с целью пополнения запасов продовольствия и смены экипажа.