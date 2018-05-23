В Гаджиево из гаража местного жителя похитили колёса

23 Мая 2018 года, 14:50

АЛЕКСАНДРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию ЗАТО Александровск поступило заявление от местного жителя, 1959 года рождения. Мужчина пояснил, что пришел в свой гараж и обнаружил, что дверь взломана. Из гаража были похищены автомобильные колеса стоимостью более семи тысяч рублей.

Оперативники опросили владельцев соседних гаражей, эксперты-криминалисты изъяли отпечатки пальцев рук. Проверка показала, что к краже может быть причастен неработающий 30-летний житель Гаджиево, ранее судимый за кражу. Он был задержан и доставлен в полицию.

По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.