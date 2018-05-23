Мурманская область «упала» на восемь позиций в рейтинге регионального развития

23 Мая 2018 года, 15:25

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – К Петербургскому международному экономическому форуму-2018 рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило очередной, восьмой по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Рейтинг, подготовленный по заказу РИА Новости, построен на основе показателей регионального развития за 2017 год. Результаты рейтинга позволяют судить о позициях того или иного региона на экономической карте России, а также определить динамику их развития.

В 2017 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции. Первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В предыдущем рейтинге данные регионы также занимали первые три места. Наиболее сильный скачок совершила Кемеровская область. Регион поднялся на 18 позиций выше, чем в предыдущем году.

Самая «съехавшая» позиция у Томской области, которая опустилась 30 до 45 места. Итоговый рейтинг Мурманской области составил 46,1, с этим показателем региона находится на 36 месте против 28 в 2016 году.