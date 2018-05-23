Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»

23 Мая 2018 года, 15:39

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская область приняла участие во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города!». Кандалакша вышла в полуфинал конкурса. Заявку северного городка допустили к публичной защите перед Федеральной комиссией. Защита состоится 26-27 мая. Об этом сообщается в кандалакшской группе во «Вконтакте».

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. В случае исторических поселений это означает использование уникальных объектов наследия. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды.

Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов Федерального значения.