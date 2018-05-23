Клуб ITea приглашает 24 мая обсудить «умные города»

23 Мая 2018 года, 15:50

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Последняя весенняя встреча клуба затронет тему «умных городов». Вспомним, какие сегодня существуют технологии для развития инфраструктуры и интеграции различных интеллектуальных сервисов: автоматическое освещение, счетчики, передающие показания коммунальным службам, системы для поддержания оптимальной температуры центрального отопления, интеллектуальный контроль за заполняемостью мусорных контейнеров и другие вещи, помогающие сделать жизнь горожанина удобной.

Спикер встречи – Вадим Качала, профессор МГТУ, расскажет, какие из этих технологий уже применяются, что нас ждет в будущем и возможно ли подобное в Мурманске. Доклад спикера будет подготовлен по материалам выступлений советника руководителя по стратегическим проектам и инновациям Департамента информационных технологий Москвы и советника Руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Андрея Белозерова, курирующего создание «Умного квартала» в московском округе Люблино.

Мероприятие пройдет 24 мая в Каминном зале отеля «Park Inn Полярные Зори» на ул. Книповича, 17, 2-й этаж. Начало в 18.00.

Постоянные участники заседаний клуба получат персональные приглашения.

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте itea@it-murman.ru, или по телефону (8152) 69-27-00.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода. Каждая встреча имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая».

Больше информации о клубе на странице в facebook.