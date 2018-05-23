Меры по обеспечению пожарной безопасности энергообъектов Колэнерго рассмотрены на заседании ШОБЭС

23 Мая 2018 года, 15:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - В ходе заседания Штаба по безопасности электроснабжения на территории Мурманской области (ШОБЭС) директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Сергей Викулин рассказал о мерах по обеспечению пожарной безопасности энергообъектов.

В рамках предупредительных мероприятий проведена проверка противопожарного состояния энергообъектов. Особое внимание уделено содержанию открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла на энергообъектах, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам.

Проведена проверка наличия и исправности средств пожаротушения и устройств, обеспечивающих пожарную безопасность.

В производственных отделениях составлен перечень участков ЛЭП, проходящих по пожароопасным территориям. Обеспечивается выполнение графика обходов воздушных линий электропередачи. Особый контроль - за складированием сторонними лицами сгораемых материалов в охранной зоне ЛЭП.

«Ежегодно, в рамках подготовки к пожароопасному периоду, на энергообъектах в зоне ответственности электросетевого предприятия выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на соответствие производственных помещений, зданий и сооружений требованиям правил и норм пожарной безопасности», - акцентировал директор Колэнерго Сергей Викулин.

В июне-августе на энергетических объектах филиала с участием территориальных подразделений МЧС запланировано проведение противопожарных тренировок.

Согласно постановлению регионального министерства природных ресурсов и экологии начало пожароопасного сезона в Мурманской области установлено с 12 мая.

Также на заседании ШОБЭС рассмотрен вопрос бесперебойного электроснабжения потребителей на период плановых отключений некоторых ЛЭП, связанных с производством ремонтных работ и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду.