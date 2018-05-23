В акватории Кольского залива прошёл смотр сил и средств Центра ГИМС МЧС

23 Мая 2018 года, 17:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – На берегу Кольского залива состоялся ежегодный смотр сил и средств Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. Основной его задачей являлась проверка готовности государственных инспекторов по маломерным судам и взаимодействующих структур к летней навигации.

«Цели и задачи одни и те же, они постоянны. Это контроль за эксплуатацией маломерных судов на водоёмах, обеспечение безопасности граждан на водных объектах при отдыхе на несанкционированных местах и на 19 зафиксированных участках, работа в детских оздоровительных лагерях», - рассказал Юрий Любимов, руководитель группы патрульной службы №1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области».

В акватории Кольского залива отрабатывались действия взаимодействующих структур при задержании условного нарушителя, оказании помощи терпящим бедствие на воде и спасении утопающего.

«Это не только проверка сил тех, кто стоит на страже безопасности населения на водных объектах Мурманской области. Также проводился осмотр состояния автомобильной техники и маломерных судов, стоящих на вооружении Центра, их укомплектованность аварийно-спасательным, противопожарным, медицинским и другим оборудованием. Помимо смотра состоялись практические учения с привлечением сотрудников полиции и спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», - объяснил Юрий Любимов.

Со всеми поставленными задачами представители спасательного ведомства и взаимодействующих структур справились - силы и средств к обеспечению безопасности людей на водных объектах Мурманской области готовы.