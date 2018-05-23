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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Меры социальной поддержки представили на конференции женского предпринимательства
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 17:50

Меры социальной поддержки представили на конференции женского предпринимательства


МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске на IV Конференции «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике» были представлены меры социальной поддержки. На встречу были приглашены различные компании. Одной из которых была BusinessOulu и ее представитель, специалист по международным отношениям, Мария Мельникова. Компания является центром науки, торговли и искусства в Финляндии. Основа ее заключается в том, чтобы помочь женщинам, которые решили посвятить себя предпринимательской деятельности, развить бизнес и выдвинуть его на международные рынки.

«Мы сможем все, если только захотим, - заявила Мария Мельникова, - если есть какая-то идея, если есть какая-то инновация, то можно найти людей, создать команду и бизнес. Этот процесс простой, открытый, и люди хотят этим заниматься».

Помимо этого, были представлены различные виды поддержки со стороны представителя развития инноваций и предпринимательства Министерства Мурманской области, Светланы Доголевой.

«На сегодняшний день правительство Мурманской области оказывает разнообразные меры поддержки предпринимателям, которые хотят начать бизнес или которые хотят продолжать бизнес на нашей территории», - подчеркнула Светлана Доголева. В первую очередь это финансовая поддержка в размере 500 тысяч рублей при наличии экономического и юридического образования или прохождения специальных тренер-курсов, а также осуществление микро-займов, которые помогают дальнейшему развитию предприятию.

Также были представлены реализации федерального образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» в 2018 году.

«Молодые мамы после декретного отпуска не хотят или не могут вернуться на прежнее место работы, и для них как раз есть прекрасная возможность создания собственного предприятия, - заявил руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Артем Марышев, - но некоторые боятся по тем или иным причинам начать свое дело».

Именно для этих барьеров существует проект «Мама-предприниматель». Он направлен на матерей, которые планируют развить свой бизнес не зависимо от возраста. В проекте изучаются основы предпринимательской деятельности и эффективное управление бизнесом. Продолжительность этого проекта 5 полных дней и по окончанию участники получают сертификат, а также бесценные знания по малому и среднему предпринимательству.

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