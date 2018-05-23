Стали известны обстоятельства пропажи 15-летней мурманчанки

23 Мая 2018 года, 16:21

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Четвёртые сутки продолжаются поиски 15-летней Валерии Бугрименко. Ребёнок пропал 18 мая, с тех пор о нём ничего неизвестно.

«17 мая она познакомилась с другой девочкой и ушла к ней ночевать, 18 мая в 8 утра ушла из гостей и пропала», - рассказали «Би-порту» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В ходе поисков были проверены места, где Валерия любила гулять. Рассматривается версия, что она могла отправиться в Ростовскую область или даже Украину. Следователи не исключат версию с убийством — именно по этой статье было возбуждено уголовное дело.

Поиски ребёнка продолжаются.