Как изменились цены в России за неделю

23 Мая 2018 года, 16:37

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 15 по 21 мая 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,3%, с начала года – 101,5%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,2%, баранину, куры, пшено, чай – на 0,2-0,4%. Одновременно яйца куриные подешевели на 2,3%, крупа гречневая – на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры – 4,5% и 4,0% соответственно, картофель – 0,6%. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 2,8%, лук и морковь – на 1,4%, яблоки – на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 1,8%, на дизельное топливо – на 1,6%.