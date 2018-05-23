Жители Кировска выйдут на Общегородской субботник

23 Мая 2018 года, 18:07

КИРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В Кировске 25 мая пройдёт Общегородской субботник. На него выйдет около 600 сотрудников из 37 организаций Кировска. Присоединиться к ним сможет любой неравнодушный житель города.

«25 мая ориентировочно с 14:00 на территории Кировска пройдет традиционное мероприятие – Общегородской субботник – для того, чтобы привести в достойный и красивый вид наш город после зимы», – рассказала начальник Управления городским хозяйством администрации города Марина Михайлова.

Уже определены территории, на которых будут наводить порядок участники субботника. Ожидается, что они смогут убрать около 2000 квадратных метров.

«Если у жителей города есть желание принять участие в уборке территории возле домов, то можно обращаться в свои управляющие компании для того, чтобы они предоставили необходимый инвентарь», – отметила Марина Михайлова.