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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Сайда-Губе прошло учение «Атом-2018»
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 17:14

В Сайда-Губе прошло учение «Атом-2018»


АЛЕКСАНДРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Оперативный штаб в Мурманской области провёл тактико-специальное учение (ТСУ) «Атом-2018» по пресечению условного «террористического акта» на радиационно-опасном объекте филиала ФГУП «РосРАО». Мероприятие прошло в населённом пункте Сайда-Губа. В ходе учения были выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений на радиационно опасных объектах.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону, ГУ МЧС России по Мурманской области, администрации ЗАТО Александровск, СУ СК РФ по Мурманской области, правительства Мурманской области и другие. По легенде учений, группой «террористов» совершено вооруженное нападение на радиационно опасный объект СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в Сайда-Губу, захвачены «заложники» из числа работников предприятия.

В результате контртеррористической операции «террористы» задержаны, «заложники» освобождены. В развитие событий, предотвращена угроза взрыва самодельного взрывного устройства, обнаруженного на территории предприятия, однако происходит взрыв второго самодельного взрывного устройства. Возникшее в результате возгорание ликвидировано.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Атом-2018», с поставленными задачами справились успешно.

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