Юные мурманчане примут участие в выставке вертолетной индустрии «HeliRussia 2018»

23 Мая 2018 года, 18:50

КРАСНОГОРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – С 23 по 26 мая 2018 года в Красногорске (Московская область) в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» состоится IX Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia 2018».

HeliRussia – это крупнейшая и единственная в Европе и Северной Азии выставка вертолетной индустрии, которая собирает участников со всего мира. Выставка проводится ежегодно с 2008 года и демонстрирует весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии. Организаторами выставки являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, при поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ), компания «Русские Выставочные Системы».

В этом году на выставке «HeliRussia» Мурманскую область представят учащиеся центра «Лапландия» Даниил Кондратцев с проектом «Полукопия вертолета на радиоуправлении К-226», Александр Голубев с проектом «Радиоуправляемый мотопараплан с имитацией пилота» и Марина Голубева с проектом «Радиоуправляемый микро-вертолет SYMA S 107 на гидропоплавках для посадки на воду, на землю и на снег». Педагог-наставник – Алексей Корсаков.