Расследование уголовного дела по случаю Дарьи Стариковой продолжается

23 Мая 2018 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — Расследование уголовного дела, которое было возбуждено после того, как случай с Дарьей Стариковой стал достоянием общественности, продолжается. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Уголовное дело было возбуждено 15 июня прошло года. Незадолго до этого жительница Апатитов обратилась на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину и рассказала, что из-за некомпетентности врачей у неё слишком поздно диагностировали рак — болезнь достигла четвёртой стадии, когда вылечить её практически невозможно. Дело возбудили спустя несколько часов после обращения по статье «Халатность».

Накануне стало известно, что девушка скончалась в одной из клиник Москвы. Однако это не будет основанием для прекращения уголовного дела.

«В настоящее время продолжается сбор доказательств. В ходе расследования были проведены несколько судебно-медицинских экспертиз, была изъята необходима документация, опрошен медицинский персонал. Как только будут установлены все обстоятельства, будет принято соответствующее решение по уголовному делу», - сказала собеседник агентства.