Антициклон над Баренцевым морем «настроит» погоду в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Погоду Кольского полуострова 24 мая будет определять, в основном, северная периферия антициклона с центром в Балтийском море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8+13 градусов, на юге области до +16 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 15-16 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +5 градусов, ветер юго-западный 3-5 м/с.