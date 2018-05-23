Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колэнерго отмечает 82-летие Колэнерго отмечает 82-летие
Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей
В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика
 
 

Видеоновости16+

«Вовремя»: юбилейный портрет Мурманской области в фотографиях Льва Федосеева
 
 
 
 

Курсы валют 24.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,4874
-0,0679
1 USD
Доллар США
61,5945
0,3335
1 EUR
Евро
72,1826
-0,0564
10 NOK
Норвежских крон
75,8151
-0,3234
10 SEK
Шведских крон
70,1764
-0,6104
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.2 м/с
давление 771.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
23 Мая 2018, 15:39
Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
Мурманская область «упала» на восемь позиций в рейтинге регионального развития
23 Мая 2018, 15:25
Мурманская область «упала» на восемь позиций в рейтинге регионального развития
Заозерск остался без горячей воды и тепла
23 Мая 2018, 14:05
Заозерск остался без горячей воды и тепла
Что происходит в Заозёрске?
23 Мая 2018, 13:00
Что происходит в Заозёрске?
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой
23 Мая 2018, 13:44
Дарью Старикову похоронят в Апатитах
23 Мая 2018, 11:18
Медведь напал на мужчину в Мурманской области
23 Мая 2018, 19:50
Стали известны обстоятельства пропажи 15-летней мурманчанки
23 Мая 2018, 16:21
Что происходит в Заозёрске?
23 Мая 2018, 13:00
В регионе «подскочили» цены на бензин и дизель
23 Мая 2018, 15:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 08:45

Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах


АПАТИТЫ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитах сегодня состоятся похороны погибшей от рака Дарья Стариковой. Церемония прощания пройдёт в ритуальном зале в 11 часов. Об этом сообщили в группе, посвящённой девушке.

Дарья Старикова скончалась 21 мая. Почти целый год московские врачи пытались спасти её от рака на четвёртой стадии, однако болезнь оказалась сильнее. Внимание всей страны было приковано к девушке после того, как она попала в эфир во время «прямой линии» президента Владимира Путина. Она рассказала, что из-за неверно поставленного диагноза время для лечения рака было упущено. Она также обратила внимание главы государства на отсутствие узких специалистов в больницах.

Семье Дарьи будет оказана помощь, а опекунство над осиротевшим ребёнком уже оформлено на тётю Дарьи.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии
2.
Антициклон над Баренцевым морем «настроит» погоду в Мурманской области
3.
Медведь напал на мужчину в Мурманской области
4.
Таксист в Заполярном присвоил себе выручку предприятия
5.
Жители Кировска выйдут на Общегородской субботник
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»