Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах

24 Мая 2018 года, 08:45

АПАТИТЫ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитах сегодня состоятся похороны погибшей от рака Дарья Стариковой. Церемония прощания пройдёт в ритуальном зале в 11 часов. Об этом сообщили в группе, посвящённой девушке.

Дарья Старикова скончалась 21 мая. Почти целый год московские врачи пытались спасти её от рака на четвёртой стадии, однако болезнь оказалась сильнее. Внимание всей страны было приковано к девушке после того, как она попала в эфир во время «прямой линии» президента Владимира Путина. Она рассказала, что из-за неверно поставленного диагноза время для лечения рака было упущено. Она также обратила внимание главы государства на отсутствие узких специалистов в больницах.

Семье Дарьи будет оказана помощь, а опекунство над осиротевшим ребёнком уже оформлено на тётю Дарьи.