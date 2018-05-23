Управляющая компания в Росляково прошла проверку

24 Мая 2018 года, 09:40

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Специалисты управления Ленинского административного округа проверили качество работы управляющей компании, обслуживающей жилой район Росляково.

«Как правило, все замечания устраняются в считанные дни, компания дорожит репутацией и старается не доводить дело до административных разбирательств», – отметил заместитель начальника управления Ленинского административного округа, ответственный за решение вопросов местного значения на территории района Росляково Руслан Кучерявый.

Эта территория стала частью заполярной столицы с 1 января 2015 года. Теперь работе местных коммунальщиков уделено особое внимание. С начала года в районе проведено 18 проверок, составлено 24 акта.