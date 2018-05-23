Марина Ковтун отправилась на Петербургский международный экономический форум

24 Мая 2018 года, 10:35

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун начинает работу на площадках Петербургского международного экономического форума. Он состоится 24-26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в форуме примут около 15 тысяч гостей более чем из 140 стран мира.

В первый день форума Марина Ковтун примет участие в деловом завтраке губернаторов, посвящённом вопросам развития социальной инфраструктуры субъектов страны. Там она представит коллегам практики нашего региона по созданию комфортной среды во взаимодействии государства и бизнеса.

Также глава региона выступит спикером на сессии «Умная среда: новый уровень развития городов». Внимание участников встречи будет сосредоточено на вопросах рационального использования городской инфраструктуры, запуска и реализации проекта «Умный город», роли государства, общества и жителей в формировании качественной городской среды.

Во второй день форума губернатор примет участие в арктической сессии ПМЭФ-2018 «Северный морской путь – основная артерия и драйвер роста». Участники сессии обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона.

В рамках форума будет подписан Специальный инвестиционный контракт о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области при реализации регионального стратегического инвестиционного проекта «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК».

Ещё один запланированный к подписанию документ – соглашение о сотрудничестве правительства Мурманской области с Агентством стратегических инициатив, которое предусматривает взаимодействие при внедрении в регионе успешных практик в рамках инициативы агентства «Единое информационное пространство по тиражированию лучших практик «Магазин верных решений».