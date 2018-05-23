Акцизы на сигареты возможно направят на борьбу с курением

24 Мая 2018 года, 10:50

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Часть «табачных» акцизов могут направить на борьбу с курением. Этот вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за 2017 год. Об этом сообщают «Известия». Российское законодательство пока не предусматривает механизмов для такого перераспределения доходов от акцизов.

Уплаченные табачными компаниями в бюджет акцизы могут быть частично потрачены на проекты по профилактике табакокурения, а также на пропаганду здорового образа жизни. Такой вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за прошлый год. В Минфине отметили, что предложения антимонопольной службы не учитывают требования Бюджетного кодекса. Согласно ему расходы бюджета не могут быть увязаны с определёнными доходами.

По данным ФНС, сумма поступивших в казну акцизов от производимых в России табачных изделий составила в 2017 году 573,2 млрд рублей, что на 22,8% превышает аналогичный показатель 2016 года. В 2016 году акциз составил 960 рублей за одну тысячу сигарет + 9% расчетной стоимости, в 2017 году — 1562 рубля за одну тысячу сигарет + 14,5% расчетной стоимости.

В России уже несколько лет наблюдается положительная тенденция по снижению числа курящих. По данным ВОЗ, их доля среди всего взрослого населения страны с 2009 по 2017 год уменьшилась с 39,4 до 29%. В прошлом году среди мужчин курили 45%, среди женщин — 15%.

«Мы согласны с тем, что нужно увеличивать расходы на здравоохранение и пропаганду здорового образа жизни. При этом расходы на указанные цели, на наш взгляд, должны отталкиваться от конкретных проектов и задач», — отметил глава департамента по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Георгий Состин.

По его мнению, это не всегда затратные проекты. Например, ряд экспертов считает эффективным инструментом в борьбе против заболеваний, связанных с курением табака, продвижение альтернативных, потенциально менее вредных продуктов — электронных испарителей.