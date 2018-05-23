Заботливая мурманчанка оплатила долг по ипотеке за дочь и зятя

24 Мая 2018 года, 11:06

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В отделе судебных приставов Ленинского округа Мурманска на исполнении находились документы о взыскании с супружеской пары задолженности по кредитным платежам в размере 300 тысяч рублей. Также на исполнении было обращение взыскания на залоговую квартиру.

Должники объясняли задолженность невозможностью оплачивать ипотечный кредит. В связи с трудным материальным положением они морально подготовились лишиться жилья.

После наложения ареста на залоговую квартиру судебный пристав позвонил должнице. Оказалось, что этим номером пользовалась ее мать. Пристав сообщил женщине, что в отношении её дочери и зятя на исполнении находятся исполнительные производства и ему необходимо вручить им копии постановления о передаче арестованной квартиры на торги.

Также судебный пристав попросил мать должницы передать родственникам требование о явке на приём. На следующий день вместо должников к судебному приставу пришла мать должницы и погасила долг в полном объеме.

В разговоре с приставом женщина сообщила, что эти деньги она откладывала на «чёрный день», но её дочери и зятю они сейчас гораздо нужней. Если бы она знала о невыплаченной ими ипотеке, помогла бы разрешить этот вопрос гораздо раньше, не доводя дело до службы судебных приставов.