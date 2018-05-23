Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест

24 Мая 2018 года, 12:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области для работы в свободное от учёбы время для подростков создано 1404 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Всего в текущем году заключено 87 договоров с 43 организациями для трудоустройства молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.

С начала 2018 года специалистами центра занятости населения уже было трудоустроено 127 подростков. Молодые люди работают подсобными рабочими, уборщиками территорий и служебных помещений, курьерами, делопроизводителями, гардеробщиками.