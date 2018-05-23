Уточнённая информация по факту обнаружения тела мужчины под Мончегорском

24 Мая 2018 года, 13:13

МОНЧЕГОРСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — По факту обнаружения тела мужчины в районе озера Куцколь Мончегорского района проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. На место происшествия следователь, сотрудники полиции и МЧС прибыли на специальном транспорте.

«Следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель города Мончегорска Мурманской области, 1975 года рождения», - сообщили в ведомстве.

По завершению доследственной проверки будет принято процессуальное решение.