Мастер-класс «Как получить максимум от рекламы в интернете»

24 Мая 2018 года, 14:40

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - 30 мая 2018 в Мурманске, в конференц-зале отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» пройдет мастер-класс Алексея Иванова, сооснователя и директора ISEE Marketing, основателя сервиса Авинторг, лектора клуба клиентов Альфа-Банка «Как получить максимум от рекламы в интернете».

Мероприятие адресовано для владельцев, собственников, генеральных директоров, руководителей отделов рекламы.

Мастер-класс будет интересен как опытным руководителям, чьи компании уже тратят большие бюджеты на сайт и рекламные кампании, так и тем, кто только собирается использовать интернет для привлечения клиентов в свой бизнес. Знание специальной терминологии не требуется — выступление будет на языке, понятном любому бизнесмену.

Вся представленная на мастер-классе информация базируется на девятнадцатилетнем практическом опыте ведения рекламных кампаний, исследований пользователей интернета и управления их поведением. Выступление сопровождается примерами и конкретными рекомендациями по сайтам участников мастер-класса.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия.

Мастер-класс состоится по адресу: г. Мурманск: ул. Книповича, 17, Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» (конференц-зал)

Начало мероприятия в 10:00. Начало регистрации участников в 9.00.