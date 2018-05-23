В Мурманске обсудили нелегальных кредиторов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ» МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ»
Колэнерго отмечает 82-летие Колэнерго отмечает 82-летие
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей
В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика
 
 

Видеоновости16+

Залповый пуск баллистических ракет произведен из Белого моря
 
 
 
 

Курсы валют 24.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,4874
-0,0679
1 USD
Доллар США
61,5945
0,3335
1 EUR
Евро
72,1826
-0,0564
10 NOK
Норвежских крон
75,8151
-0,3234
10 SEK
Шведских крон
70,1764
-0,6104
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

10°
3.6 м/с
давление 768.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
24 Мая 2018, 12:42
Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
Акцизы на сигареты возможно направят на борьбу с курением
24 Мая 2018, 10:50
Акцизы на сигареты возможно направят на борьбу с курением
В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии
24 Мая 2018, 09:26
В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии
Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
23 Мая 2018, 15:39
Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
 
 
 
 

Самое читаемое

Медведь напал на мужчину в Мурманской области
23 Мая 2018, 19:50
Стали известны обстоятельства пропажи 15-летней мурманчанки
23 Мая 2018, 16:21
Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах
24 Мая 2018, 08:45
Школьник рассказал, как нашёл географический центр Мурманской области
23 Мая 2018, 16:45
Мурманчанин выиграл в лотерее три миллиона рублей
23 Мая 2018, 17:05
Меры социальной поддержки представили на конференции женского предпринимательства
23 Мая 2018, 17:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске обсудили нелегальных кредиторов
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 15:02

В Мурманске обсудили нелегальных кредиторов


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл заседание рабочей группы Координационного совета по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Открывая заседание, заместитель губернатора отметил особую социальную значимость вынесенных на обсуждение вопросов и необходимость наведения порядка на рынке оказания страховых и финансовых услуг, защиты его добросовестных участников.

«Мы все заинтересованы в оздоровлении этой сферы: органы власти, страховые компании, а самое главное – граждане, которые должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации», – сказал Роман Дурягин.

Акцент в состоявшемся обсуждении был сделан на формировании эффективного механизма противодействия различным злоупотреблениям на финансовом рынке, в том числе при получении страхового возмещения по договорам ОСАГО. Управляющий Отделением Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области Андрей Климов в своем докладе отметил, что необходимым условием эффективного противодействия страховому мошенничеству является координация действий страховщиков, представителей органов государственной власти и Банка России.

Начальник юридического отдела Отделения Мурманск Ирина Никулина проинформировала участников совещания о том, что Банк России проводит комплекс мероприятий по выявлению на рынке финансовых услуг недобросовестных участников, для пресечения деятельности которых следует организовать взаимодействие на региональном уровне. По итогам заседания были выработаны конкретные предложения, направленные на создание в регионе необходимых условий для пресечения неправомерной деятельности на финансовом рынке.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В Мурманске обсудят реконструкцию онкологического диспансера
2.
Юный угонщик в Заполярном «сдал» себя полицейским
3.
Для школьников разработали курс подготовки к созданию семьи
4.
Уточнённая информация по факту обнаружения тела мужчины под Мончегорском
5.
Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»