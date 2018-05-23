В России появится электронная версия одобрения типа автомобиля

24 Мая 2018 года, 15:23

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей Россия введет и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом «Известиям» сообщили в Росстандарте. Внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года. Новация позволит значительно снизить административные барьеры для автопроизводителей.

ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине. Помимо прочего, одобрение типа свидетельствует о том, что она прошла все требуемые национальным законодательством испытания на безопасность конструкции. В Росстандарте (отвечает за выдачу ОТТС) убеждены, что перевод документа в электронный формат не должен отставать от создания базы электронных паспортов автомобиля (е-ПТС обязателен для всех новых автомобилей с 1 июля этого года).

«На самом деле первоначально, если следовать логике, должен был появиться электронный ОТТС, а только затем ПТС, поскольку последний основную информацию берёт из одобрения типа. И мы уже около трёх лет боремся за введение е-ОТТС. Сейчас уже все решения согласованы, и мы на национальном уровне будем вводить систему электронных ОТТС: в добровольном формате мы хотим пилотно ввести уже с 1 сентября 2018 года, а с 1 января 2019 года — должны перейти все автопроизводители», — рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Оцифрованные данные об автомобиле помогут и потребителям получать точную информацию о машине, в том числе техническую. Это весьма важно, к примеру, при проведении сервисных работ или улучшении характеристик машины (тюнинге). Сейчас довольно часто на рынке одна и та же модель автомобиля может быть как импортированной, так и произведенной внутри страны. Из-за этого возникают проблемы при проведении сервисных работ, например при установке различных деталей.

Электронное ОТТС будет интегрировано в базу е-ПТС, созданную АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех»). На основе уже имеющейся инфраструктуры автопроизводители создадут электронную форму для ОТТС, и она автоматически добавится в электронный паспорт автомобиля.

Фото: Getty Images/M_a_y_a