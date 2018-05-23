ЦКП рассказал о реализации обмена электронными листками нетрудоспособности в продуктах 1С

24 Мая 2018 года, 15:50

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - О методах и преимущества использования программных продуктов 1С при обмене электронными листками нетрудоспособности рассказала эксперт Центра консалтинговых проектов Анна Гагарина на семинаре, прошедшем в Мурманске в конце мая.

Серия обучающих семинаров для работодателей Мурманска организована региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, мероприятия ежемесячно собирают желающих уточнить механизм работы с электронными больничными.

Спикеры ФСС поясняют слушателям основные алгоритмы подачи отчетности, рассказывают об актуальных изменениях в законодательстве. Также участники семинара получают информацию по работе с программным обеспечением, необходимым для отправки электронных больничных в Фонд.

Центр консалтинговых проектов (ЦКП) предоставляет широкий спектр услуг по созданию, интеграции и сопровождению информационных систем делового назначения, адаптации решений для различных учреждений и компаний. ЦКП работает под маркой «1С:ФРАНЧАЙЗИНГ», имеет статусы «Центр компетенции по документообороту», «Центр компетенции по ERP-решениям», «Центр компетенции по бюджетному учету» (ЦКБ), в штате работают аттестованные фирмой «1С» специалисты, что гарантирует высокое качество услуг.

Задать дополнительные вопросы, узнать больше о компании можно по телефонам по тел. (8152) 69-27-00, эл.почте info@it-murman.ru или на сайте www.it-murman.ru.