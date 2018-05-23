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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » ЦКП рассказал о реализации обмена электронными листками нетрудоспособности в продуктах 1С
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 15:50

ЦКП рассказал о реализации обмена электронными листками нетрудоспособности в продуктах 1С

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МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - О методах и преимущества использования программных продуктов 1С при обмене электронными листками нетрудоспособности рассказала эксперт Центра консалтинговых проектов Анна Гагарина на семинаре, прошедшем в Мурманске в конце мая.

Серия обучающих семинаров для работодателей Мурманска организована региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, мероприятия ежемесячно собирают желающих уточнить механизм работы с электронными больничными.

Спикеры ФСС поясняют слушателям основные алгоритмы подачи отчетности, рассказывают об актуальных изменениях в законодательстве. Также участники семинара  получают информацию по работе с программным обеспечением, необходимым для отправки электронных  больничных в Фонд.

Центр консалтинговых проектов (ЦКП) предоставляет широкий спектр услуг по созданию, интеграции и сопровождению информационных систем делового назначения, адаптации решений для различных учреждений и компаний. ЦКП работает под маркой «1С:ФРАНЧАЙЗИНГ», имеет статусы «Центр компетенции по документообороту», «Центр компетенции по ERP-решениям»,  «Центр компетенции по бюджетному учету» (ЦКБ), в штате работают аттестованные фирмой «1С» специалисты, что гарантирует высокое качество услуг.

Задать дополнительные вопросы, узнать больше о компании можно по телефонам по тел. (8152) 69-27-00, эл.почте info@it-murman.ru или на сайте www.it-murman.ru.

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