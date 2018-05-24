Организациям, использующим труд осуждённых, предлагают дать налоговые льготы

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области. В совещании приняли участие члены правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления.
Участники заседания поддержали предложения УФСИН России по Мурманской области по предоставлению налоговых преференций для организаций , использующих труд лиц, осужденных к принудительным работам на территории региона. Эта мера государственной поддержки позволит стимулировать организации на привлечение к труду осужденных к принудительным работам, что в конечном итоге окажет влияние на снижение числа преступлений, совершенных этими лицами, создаст условия мотивации к труду и последующей ресоциализации осужденных.