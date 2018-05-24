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Сари
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Главная » НОВОСТИ » «Парижское соглашение» - принять нельзя игнорировать?
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 16:26

«Парижское соглашение» - принять нельзя игнорировать?


МОСКВА/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Москве состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». Участники заседания обсудили действие Парижского соглашения, его рисках для России и Арктической зоны.

Генеральный директор АНО «Центр экологических инвестиций» Михаил Юлкин, открывая заседание, осветил краткую историю международных климатических соглашений, результатом которой в 2015 году стало Парижское соглашение. У всех тран появилась общая конечная цель – не только удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов, но и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса. В первую очередь это связано с декарбонизацией мировой экономики, что с одной стороны снижает наступление глобального потепления, с другой – делает актуальным развитие зеленых технологий. Однако, снижение тарифов на возобновляемую электроэнергию снижает и потребность в углеводородных энергоресурсах, Европа и Китай уверенно переходят на ВИЭ. В настоящее время участниками ПС является 197 стран, из них порядка 180 стран уже его ратифицировало.

Доцент РАНХ и ГС, эксперт Проектного офиса развития Арктики по ГЧП Александр Воротников в своем выступлении отметил, что одним из последствий глобального потепления является деградация вечной мерзлоты, которая делает высокорисковыми реализацию многих проектов в Арктике. Для снижения рисков реализации проектов необходим эффективный мониторинг состояния вечной мерзлоты с на основе государственно-частного партнерства.

Состоявшаяся дискуссия подтвердила наличие важных вопросов, связанных ратификацией Россией Парижского соглашения, на которые необходимо ответить. Пока вопросов больше чем ответов. И явно, что в среднесрочной перспективе для России больше минусов, чем плюсов, от ратификации Парижского соглашения. Простой пример, существующая неопределенность, связанная с оценкой возможности поглощения углекислого газа российскими лесами, который явно недооценен. Либо другой пример. Норвегия ратифицировала Парижское соглашение, но тем не менее, не собирается сокращать добычу нефти. В результате, то, что можно одним, нельзя другим. С учетом углеродной составляющей нашей экономики все это требует серьезного и взвешенного подхода к ратификации Парижского соглашения. Важно и то, что решение о ратификации Парижского соглашения, обяжет страну ввести в последующем углеродный сбор - плату за выбросы парниковых газов. По разным оценкам, затраты производителей от введения углеродного налога могут составить от 40 до 100 миллиардов долларов. По некоторым расчетам, потери российского бюджета при реализации ПС в таком виде, который предлагается России, составят более 2 трлн рублей в год. Поэтому дискуссия будет продолжена, и на новое заседание ДК по ПС будут приглашены представители промышленности, транспорта и ТЭК.

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