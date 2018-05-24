МегаФон обновляет розницу в Мурманской области

24 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Компания «МегаФон» «переформатировала» сеть фирменных салонов в городах Мурманской области. Часть розничных точек открылась по новым адресам, более удобным для посещения абонентов. В ассортименте представлена расширенная линейка мобильных устройств и аксессуаров всех ценовых категорий, а в некоторых салонах появилась такая услуга, как ремонт телефонов.

На прежнем месте, но в обновленном качестве начали работу салоны «МегаФона» в Мурманске, Заозерске, Ковдоре и Североморске. По другим адресам теперь работают офисы в Гаджиево, Полярном и Кировске. Розница оператора пополнилась и совершенно новым салоном в Ревде.

После обновления розничной сети посетителям доступны все привычные услуги: в любом салоне абоненты «МегаФона» могут получить консультацию по услугам связи, подключить нужный тарифный план или опцию, восстановить SIM-карту, пополнить абонентский счет. Кроме того, в салоне предложат фирменные смартфоны или модемы для высокоскоростного мобильного интернета, а также аксессуары для телефонов.

«Изменения, произошедшие у нас за последний месяц, — и количественные, и качественные. В некоторых случаях потребовалось перевести салон в места, где бывает больше абонентов. В других — «переформатировать» зал, чтобы разместить больше новых мобильных устройств или обеспечить предоставление новой для нас услуги ремонта гаджетов. Несмотря на масштабы этих перемен, мы завершили все работы в кратчайшие сроки, чтобы абоненты испытали минимум неудобств. Ждем всех в наших обновленных салонах!», – говорит руководитель по продажам на массовом рынке Мурманского отделения компании «МегаФон» Наталья Паничева.

Кроме салонов оператора, комплекты подключения «МегаФон» можно приобрести в «Евросети», «Связном», «М.Видео», DNS, отделениях «Почты России», магазинах «Эльдорадо» и других точках партнеров.