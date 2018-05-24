В Ярославской области перезахоронили останки красноармейца Дмитрия Красавина

24 Мая 2018 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - В Мышкинском районе Ярославской области торжественно перезахоронили красноармейца Дмитрия Красавина. Его останки, личные вещи и документы были обнаружены в октябре прошлого года, спустя 76 лет, поисковым отрядом «Память» из Полярного на Чертовом перевале, в трех километрах от Долины Славы. Дмитрий Красавин, который был санитаром, погиб 10 октября 1941 года.

Дмитрий Федорович Красавин родился в 1909 году в деревне Горелово Мышкинского сельсовета Ярославской области. Записка с личными данными обнаружилась в пустом патроне. Смертных медальонов на всех не хватало.

«Из нагана отстрелянного вытащил пулю, высыпал порох и засунул туда записку, кто он есть. И нашли эту записку в поясном карманчике», – рассказал председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский.

Семьдесят семь лет красноармеец Красавин пролежал в мурманской земле. Останки солдата с почестями проводили в городе-герое Мурманске. Теперь он вернулся на родину.