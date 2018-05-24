С рыбаками Северного бассейна заключено соглашение об инвестиционных квотах

24 Мая 2018 года, 18:38

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Федеральным агентством по рыболовству и рыбопромышленными предприятиями Северного бассейна заключено 24 договора о предоставлении квот на инвестиционные цели. В соответствии с подписанными договорами будет построено 24 рыболовецких судна: 14 крупнотоннажных траулеров, девять среднетоннажных и одно малотоннажное судно (траулер-свежьевик). Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Ожидается, что суда будут построены в течение 3-4 лет. Часть компаний уже приступила к закладке судов.

«Сегодня исторический день, мы долго к нему шли. Мы приступаем к строительству нового флота, – сказал заместитель главы ведомства Петр Савчук. – Наша с вами задача сделать отрасль современной, высокотехнологичной. Рассчитываем, что результат этих позитивных изменений будет виден, прежде всего, нашим российским потребителям, и продукция под знаком «сделано в России» будет лучшей в мире».